Erzurum'da 4.3 şiddetinde deprem!

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.