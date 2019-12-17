Erzurum’da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

Erzurum Valiliği tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıda "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Vali Memiş, şiddetle mücadelede eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, aile kavramının önemini vurguladı.

Kadına yönelik veya toplumda oluşabilecek şiddete eğilimin önlenmesindeki önceliğin eğitimden geçtiğini kaydeden Vali Memiş, "İş adliye ve kolluk aşamasına geldiğinde artık yapılacak çok fazla bir şey kalmıyor. Orada polisiye tedbirler, zabıta tedbirleri alarak vatandaşlarımızı kadınlarımızı çocuklarımızı korumak durumunda kalıyoruz. Önemli olan o aşamaya getirmeden bence sorunu çözebilmemiz." ifadelerini kullandı.

"Aile medeniyettir"

Aile müessesesinin önemine de değinen Vali Okay Memiş, "Aile medeniyettir, bütün dinlerde böyledir, medeniyetin temelidir. Kıble Allah'ın evidir. Dinimiz, evi yani medeniyeti, yani aileyi kutsamaktadır. Yani aileyi kutsallaştıran bir anlayış vardır. Bu anlayışın geri planında ev konusu, aile konusu bizim dinimizde esastır." Diye konuştu.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, şiddet profili konusunda sunum yaptı.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Yıldız Büyüker, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Şen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA