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Erzurum'da altın madeni: Yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

Erzurum'un Olur ilçesinde bulunan Boğazgören köyünde 10 yıldır devam eden çalışmanın sonucunda işletme ruhsatı verilen altın madeninin ekonomiye, yıllık 400 milyon dolar kazandıracağı öngörülüyor.

Erzurum'da altın madeni: Yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

Erzurum'a 188 kilometre uzaklıkta yer alan Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde bulunan altın rezervi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda onaylandı. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak tespit edildi.

Yaklaşık 10 yıldır süren çalışmaların nihayet sonuç vermesiyle, 60 haneli Boğazgören köyünün 120 sakini için heyecan dolu bekleyiş başladı. İşletmecilere, bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı tanındı.

DOĞAYA ZARAR VERİLMEYECEK

10 yıldır devam eden çalışmalar sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından Boğazgören sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde etti. Ekonomiye yıllık katkısı 400 milyon dolara ulaşması tahmin edilen maden aynı zamanda yüzlerce kişi için ekmek kapısı olacak.  Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.

Erzurum'da altın madeni: Yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

"GENÇLER ARTIK KÖYDE KALACAK"

Altın madeni işletmesi kurulunca çok sayıda kişiye iş kapısı olacağını söyleyen Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, gurbetteki gençlere geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da altın madeni: Yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

Köydeki gençlerin artık gurbete gitmek zorunda kalmayacaklarını belirten İlyas Karaçağıl ise altın rezervini duyunca çok sevindiklerini, kendisi uzun yıllar boyunca gurbettekaldığı için bu madenin kendisini bu kadar sevindirdiğini söyledi. 

Erzurum'da altın madeni: Yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

Berna Akkaya
Editör


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