Erzurum'da barınakta kış önlemleri

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alınan başıboş 550 köpek, 40 kedi ve 20 tavşan için ahşap korunak yapılarak, vücut sıcaklıklarını koruma amaçlı battaniye serildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda kalan hayvan sayısı kış mevsiminin gelmesiyle daha da arttı. Belediye ekipleri, sokak sokak dolaşarak, başıboş köpekleri soğuktan donarak telef olmaması için toplayıp barınağa götürüyor. Barınakta, çoğu dubleks kulübelere yerleştirilen köpekler için battaniye sarılı ahşap korunaklar konuldu.

Hayvan barınağı görevlilerinden veteriner hekim İdris Özmen, "Bünyemizde bulundurduğumuz hayvanlara, çetin kış şartlarında sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için özenle çalışma yapılmaktadır. Özellikle yavru köpeklerin bulunduğu kafeslerimizde köpeklerin üşümemeleri için yatmış oldukları baks ve köpek evlerine battaniye sarılarak ısı kaybını önleyip sıcak durmaları amaçlanmaktadır. Barınağımız içerisinde bulunan kedi evimizde kış için alttan ısıtma sistemi, kalorifer ve bunlara ek olarak elektrikli ısıtıcılar kullanılmaktadır. Bulundurduğumuz tavşanlar için yapılan evlerde ise ısı izolasyonu sağlamak için strafor köpük kullanılmıştır" diye konuştu.

Belediye yetkilileri sokak hayvanlarına sağladıkları imkanlar nedeniyle sadece Erzurum'a değil bölge illere de hizmet verdiklerini söyledi.

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Kaynak: DHA