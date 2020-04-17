Erzurum'da belediyeler vatandaşlara maske dağıtıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Palandöken ile Aziziye belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halka maske dağıtıyor.

Palandöken Belediyesi, en önemli temel ihtiyaçlardan maske için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki atölyelerde deneyimli personelle üretim yapıyor.

Bu merkezde 5 bin maske üreten ekip, maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için de yoğun mesai harcıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretiminde mesai harcayan personele teşekkür etti.

Sunar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen Kovid-19 ile mücadele sürecine Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşımla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda belediye olarak ilçede maske üretimiyle sürece verilen mücadeleye katkı sağlıyoruz. Bu ateşe bir su serpme adına belediye olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Cumartesi ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağına da tüm Palandöken halkının uyacağını söyleyen Sunar, vatandaşlara sağlıkları için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

- Aziziye Belediyesinden maske seferberliği

Aziziye Belediyesi de ilçe sınırlarında hizmet veren yaklaşık 500 esnafa maske dağıtımı yaptı.

Görevli personelle maske dağıtımı yapan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da hem vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı hem de yolda gördüğü halkı sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Orhan, salgının tehlikeli boyutlara ulaşmaması için duyarlılık çağrısında bulunarak, "Tüm Türkiye hep birlikte bu salgının üstesinden en kısa zamanda geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yerel yönetimler olarak devletimizin çalışmalarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA