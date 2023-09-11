Erzurum’da bin 353 okul 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmenle açıldı

Erzurum İl Millî Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum'da 1 bin 353 okulda, 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmenle birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erzurum’da bin 353 okul 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmenle açıldı

Erzurum İl Millî Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum'da 1 bin 353 okulda, 187 bin 838 öğrenci ve 11 bin 763 öğretmenle birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İl Müdürü Yıldız, "Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle; temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Mevlana Celaleddin Rumî'nin pergel metaforunda ifadesini bulan bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye'nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük ülkümüz olacaktır" dedi

İl Müdürü Yıldız, öğrenciler, öğretmenler ve velilere de şöyle seslendi: "Gözlerindeki ışığı ve yüreğindeki coşkusuyla etrafa neşe saçan sevgili öğrenciler, Bizim de hikâyemiz bu sıralarda başladı. Bizim anılarımızı süsleyen okul yılları, sizin için bembeyaz bir sayfa şimdi. En güzel başlangıçlar için ziller çalacak, sizler derslere koşacaksınız bir bir. Okuyan, araştıran, sorgulayan ve her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, yaşadığı toprakların rüyasını gören ve bu rüyaya tüm dünyayı ortak eden bireyler olmanız en büyük arzumuzdur. Geleceği sizlerin yapılandıracağına, sizler sayesinde yarınlarımızın bu günümüzden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyor; yeni eğitim-öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Siz bizim hikâyemizin başkahramanlarısınız. Sizin bize desteğiniz olmadığı müddetçe başarmamız imkânsız. Erzurum'umuzu eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma yolundaki gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza yürekten inanıyor; gayretleriniz, fedakârlıklarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın sizler için çok değerli olduğunu ve onlar için çok büyük fedakârlık yaptığınızı biliyoruz. Evlatlarınıza, asil bir milletin ferdi olarak gurur duymayı; aziz vatanımızı yüceltmeyi öğretmek için çok çalıştığımızı biliniz. Eğitimi, bir millet ödevi olarak kabul edip; bu kutlu yolda yükümüzü paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle. "İlköğretim Haftası'nı kutluyor; büyük bir inanç ve özveriyle öğretmenlik mesleğini icra eden istikbalimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve saygıdeğer velilerimizle birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ülkemize, Erzurum'umuza ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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