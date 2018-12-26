Erzurum’da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş yapan izci grubu ile ava çıkan avcılar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipi Erzurum'un yüksek kesimlerinde hayatı felç etti. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Kaynak Yaylası'nda Sarıkamış Şehitleri için dün yürüyüş yapan ve bugün geri dönüş yoluna geçen izci gurubu kapanan yolda mahsur kaldı. İzciler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Geçit Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan öğrenci servisleri ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl Karlıova'dan av için araziye çıkan 5 kişi de tipiye yakalandı. Avcılardan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Avcıların bulunması için çalışma yapan jandarma, 5 kişinin cep telefon sinyallerinin Erzurum'un Çat ilçesi sınırlarından geldiği tespit edildi. Yerleri tespit edilen 5 kişinin tipiye yakalanmaları sonucu Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bakım evine sığındıkları belirlendi.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürürken ilgili ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA