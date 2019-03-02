Erzurum’da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen, kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantının, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

AÇSH İl Müdürü İlbaş, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve il müdürlüğünün çocuk hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.

AÇSH İl Müdür Yardımcısı Ekinci ise 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre verilen tedbir kararları ve uygulayıcı kurumlar, il müdürlüğüne bağlı kuruluş kapasiteleri, çocuk sayıları ve aile yanında desteklenen çocuklar, kuruluşlarda kalan çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri, koruma ve bakım altında olmayıp 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında alınan tedbir türleri ve sayıları konularında bilgi verdi.

Toplantıda, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Tedbir Kararları ve Uygulayıcı Kurumlar, İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluş Kapasiteleri, Çocuk Sayıları ve Aile Yanında Desteklenen Çocuklar, Kuruluşlarda Kalan Çocukların Koruma ve Bakım Altına Alınma Nedenleri, Koruma ve Bakım Altında Olmayıp 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında 2018 Yılı İçinde Alınan Tedbir Türleri ve Sayıları Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri konuları ele alındı.

İl Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.