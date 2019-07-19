Erzurum’da ‘Ecdatla Bir Gece Programı’ düzenlenecek

Erzurum Valiliği Koordinatörlüğünde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü Aziziye Tabyalarında "Ecdatla Bir Gece" programı düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde konuya ilişkin düzenlenen toplantıya Erzurum'da bulunan 20 kurum ve kuruluşun yöneticileri katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, toplantı heyeti adına yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da düzenlenecek ecdada saygı nöbetinde kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu ifade etti.

İlbaş şunları kaydetti: "Aziziye Tabyası'nın sabah saatlerinde düşman tarafından gizlice işgal edilmesi üzerine cami minarelerinden olayın duyurulması sonucu bütün Erzurumlular, kadın, erkek, yaşlı, genç ellerine geçirdikleri silah namına ne varsa burada askerimizle omuz omuza vererek düşmanı bu tabyadan atıp Erzurum'u işgalden kurtardı. O insanların çocukları ve torunlarıyla hep beraber akşam namazında başlayıp, sabah namazına kadar tabyalarda nöbet tutacağız."

İlbaş, gençlerin nöbete katılımının yoğun bir şekilde sağlanması ve tarih bilincinin artması konusunu önemsediklerini belirterek, tarihe ismini altın harflerle yazan ecdadın torunlarını nöbete davet etti.

Kaynak: İHA