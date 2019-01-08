Erzurum’da eğitime kar tatili

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA