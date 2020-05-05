Erzurum'da "Evde kal" çağrısı led ekranlarda

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi, billboard, led ekranlar ve işlek caddelerdeki trafik ışıklarından vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıyor.

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 kapsamında vatandaşlara yaptığı tedbir çağrılarına Erzurum'dan destek sürüyor.

Büyükşehir Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfekten, maske üretimi ve temizlik işlerinin yoğun şekilde yürütüldüğü kentte, ilçe belediyeleri, güvenlik ve sağlık personeli de mesai mefhumu gözetmeden yoğun çalışma yürütüyor.

Kovid-19 ile mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için kentin işlek caddelerindeki trafik ışıklarına "Evde kal" yazısı yerleştiren Büyükşehir Belediyesi görevlileri, köprüler, kent ve ilçe girişlerindeki alanlar ile işlek meydanlardaki dev billboard ve led ekranlardan da "Hayat eve sığar", "Evde kal", "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir", "Virüsten korunmak elimizde" gibi uyarıcı yazılarla vatandaşları ve sürücüleri bilgilendiriyor.

Toplu ulaşım araçlarını da benzer uyarılarla giydiren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çalışmaları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

Kaynak: AA