Erzurum'da faciadan dönüldü! Benzin istasyonuna yuvarlanan otobüs görenleri korkuttu
Erzurum'da bir otobüs tekerinin kapağı açık olan rögar çukuruna girmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna doğru yuvarlandı. Yan yatan otobüsü görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri içindeki şoför E.D'yi araçtan çıkartırken 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Yılmaz'ın vefatı ile ilgili açıklaması!
Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Motosikletini kamçılayan adam görenleri hayrete düşürdü!
Öykü Gürman annesinin doğum gününü kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı!
30 Ekim 2020 Cuma 13:37
Benzer Videolar