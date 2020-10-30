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  3. Erzurum'da faciadan dönüldü! Benzin istasyonuna yuvarlanan otobüs görenleri korkuttu

Erzurum'da faciadan dönüldü! Benzin istasyonuna yuvarlanan otobüs görenleri korkuttu

Erzurum'da bir otobüs tekerinin kapağı açık olan rögar çukuruna girmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna doğru yuvarlandı. Yan yatan otobüsü görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri içindeki şoför E.D'yi araçtan çıkartırken 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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30 Ekim 2020 Cuma 13:37
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