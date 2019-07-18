Erzurum’da fuhuş operasyonu

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan suçüstü operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. ve F.S. isimli bayanlarla Fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z yakalandı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA