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  3. Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent meydanına kadar yürüyen taraftalar kutlamaların ardından dağıldı.

Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Kaynak: İHA




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