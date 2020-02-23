Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent meydanına kadar yürüyen taraftalar kutlamaların ardından dağıldı.
Kaynak: İHA
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