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  3. Erzurum'da gerçekleşen kaza sonucu 20 otomobil birbirine girdi

Erzurum'da gerçekleşen kaza sonucu 20 otomobil birbirine girdi

Erzurum-Tortum karayolu Ahçur karayolu mevkiinde oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar var.

Erzurum'da gerçekleşen kaza sonucu 20 otomobil birbirine girdi

Saat 11:25 dolaylarında Artvin istikametinden, Erzurum istikametine giden tır şöforü Muharrem Bayburtlu aracına zincir takmak için durdu. O sırada Erzurum istikametinden gelen başka bir tır şöforü direksiyon hakimiyetini kaybederek Muharrem Bayburtlu'ya çarptı.

Diğer istikametlerden gelen araçlar da kazaya karışırken 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Muharrem Bayburtlu ise olay yerinde can verdi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Tortum yolunun bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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