Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 13-16 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde ülkemizdeki gıda üretimi ve tüketimi masaya yatırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 13-16 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde ülkemizdeki gıda üretimi ve tüketimi masaya yatırıldı.

Kongreye katılan uzmanlar özellikle hazır yemek tüketiminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Yediklerimiz sağlıklı mı? İçeriğinde neler var? Vücudumuza faydalı maddeler mi? Tükettiğimiz gıdaların ne olduğuna dair sorular günümüzde daha da önem kazanıyor. Bu sorulara yanıt ve çözüm olarak, fonksiyonel gıdaların arasında yer alan probiyotikler, şimdi de noodle dünyasında kendine yer buluyor" şeklinde konuştular.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve bir üretici firmanın işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'de bir ilk olan Doğal Probiyotikli Nudo Noodle, Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde ön lansmanını yapıldı. Noodle sektörünün ülkemizde hızla büyümekte ve özellikle 7-28 yaş arası tüketiciler arasında en hızlı büyüyen gıda kategorilerinden biri haline geldiği ifade edilen panelde, " Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma, Noodle'ın fonksiyonel bir ürün olarak değerlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlamakta" denildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül, kongrenin özellikle gıda güvenliği ve yeni ürün geliştirilmesi noktasında önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini söyledi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde, Nudo Noodle modeli Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli tarafından anlatıldı.

Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Erzurum’da Gıda Mikrobiyolojisi masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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