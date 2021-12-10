Erzurum'da iğrenç olay! Kuran kursunda erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu! Tam kaçıyordu ki...

Erzurum Palandöken'de, erkek kuran kursuna giden çocuklar hayatlarının en kötü gününü yaşadılar. Yaş gurupları 10 ila 11 arasında olan erkek çocuklar, kursta denetçilik yapan bir görevli tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadıkları mide bulandırıcı olay sonrasında sessiz kalamayıp, durumu yetkili kişilere bildiren mağdur öğrencilerin imdadına Erzurum Valiliği yetişti.

YOZGAT'A KAÇMIŞ

İnanılması güç olayı sindiremeyen Erzurum halkı, olayın doğruluk payını öğrenmek için sabırsızlıkla Valilik'ten gelecek olan açıklamayı bekledi. Bir süre sonra açıklama yapan Erzurum Valiliği, olayı maalesef doğruladı. Çocuklara cinsel istismarda bulunan şahsın kaçmak isterken Yozgat'ta yakalandığını ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.