Erzurum'da kaybolan imam hatip lisesi öğrencisi Salih Yıldırım'dan kahreden haber! Ağaca asılı halde ölü bulundu!

Erzurum'da hakkında kayıp başvurusu yapılan ve kendisinden yaklaşık 1 aydır haber alınamayan Salih Yıldırım isimli imam hatip öğrencisi, bugün polisin gerçekleştirdiği incelemede, Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki bir ormanlık alanda, ağaca asılı şekilde ölü bulundu. Dadaşkent'teki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Salih Yıldırım'ın cesedi, morga kaldırıldı.

EN SON ÖĞRENCİ YURDUNDAN ÇIKMIŞ

Yıldırım'ın, en son kaldığı yurttan çıktığı bilinirken, ormanlık alana nasıl veya kim tarafından götürüldüğü henüz bilinmemekte. Olaya ilişkin, polis tarafından inceleme başlatıldı.