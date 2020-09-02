Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!
Erzurum'da bir aracın diğer araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birbirlerine yumruklarla girişen sürücüleri çevredeki vatandaşlar zor ayırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kavga eden sürücüleri emniyete götürüldü.
Erzurum'da Cumhuriyet caddesinde meydana gelen kazanın ardından sürücüler yumruklarla birbirlerine girişti. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada olay yerine gelen polis ekipleri sürücülerin ifadelerini almak üzere emniyet merkezine götürüldü.
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