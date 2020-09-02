Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!

Erzurum'da bir aracın diğer araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birbirlerine yumruklarla girişen sürücüleri çevredeki vatandaşlar zor ayırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kavga eden sürücüleri emniyete götürüldü.