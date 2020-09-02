  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!

Erzurum'da kaza yapan sürücüler arasında yumruklu kavga!

Erzurum'da bir aracın diğer araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birbirlerine yumruklarla girişen sürücüleri çevredeki vatandaşlar zor ayırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kavga eden sürücüleri emniyete götürüldü.

Erzurum'da Cumhuriyet caddesinde meydana gelen kazanın ardından sürücüler yumruklarla birbirlerine girişti. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada olay yerine gelen polis ekipleri sürücülerin ifadelerini almak üzere emniyet merkezine götürüldü.

Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralıKüçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı

Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!

Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!

Başpehlivan şoke eden ölümü! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradıBaşpehlivan şoke eden ölümü! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

 

02 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!
3 bin 200 rakımda açtıkları pankartla ''kadın cinayetlerine hayır'' dediler!
Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!
Küçük adamın büyük sevinci izleyenleri duygulandırdı!
Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı
Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı
Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!
Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu!
Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!
Trabzon'da düğün sonrası eğlence, yumruklu kavgaya dönüştü!
Berberde tıraş olurken canından oldu!
Berberde tıraş olurken canından oldu!
Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!
Polis ve bekçinin yumruklu kavgası güvenlik kameralarına yansıdı!
Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü
Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü
Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı
Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı
Minibüste akıl almaz kalabalık! Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
Minibüste akıl almaz kalabalık! Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı