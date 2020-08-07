Erzurum'da komşu düğününe gidip koronavirüs kaptılar!

Erzurum’da apartman komşularının düğününe giden çiftin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı bütün apartman karantinaya alındı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Perihan ve Şeref Ünlü çiftinin komşularının düğününe gittikten sonraki gün mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye gitti. Yaptıkları testin pozitif çıkmasının ardından evlerinin bulundukları tüm apartman karantinaya alındı.

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