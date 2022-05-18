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Erzurum'da korkunç cinayet! Gerçekler 16 yıl sonra ortaya çıktı

Erzurum'da 16 yıldır kayıp olan Recep Akpınar'ın para meselesi yüzünde öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı. işte kan donduran cinayetin detayları...

Erzurum'da korkunç cinayet! Gerçekler 16 yıl sonra ortaya çıktı

2006 yılında Erzurum'da kaybolan, o dönemde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekiple aranan Recep Akpınar'ın kaybolmasına ilişkin incelemelerde bulunan emniyet ekipleri Recep Akpınar'ın ortadan kaybolmadan bir gün önce Mehmet G. ve Necmi A. ile görüştüğü ortaya çıktı.

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CİNAYETİ PARA YÜZÜNDEN İŞLEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Yapılan araştırmaların ardından isimleri geçen iki şüpheliden biri Erzurum'da diğeri ise Aydın'da gözaltına alındı. Emniyete getirilen Mehmet G. , arkadaşı Necmi A. ile birlikte Recep Akpınar'ı öldürdüklerini itiraf ettikten sonra öldürdüklerin yerin Kop Dağı çevresine olduğu bilgisini verdi. Cinayet Büro ekiplerinin söylenen yerde kazı çalışmaları yapması ile Recep Akpınar'a ait olduğu düşünülen bulgu ve deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum'da korkunç cinayet! Gerçekler 16 yıl sonra ortaya çıktı

Emniyette ifadesi alınan Necmi A. Necmi A. ise  Recep Akpınar'a borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediğini itiraf etti. İfadelerinin ardından iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da korkunç cinayet! Gerçekler 16 yıl sonra ortaya çıktı

Erzurum'da korkunç cinayet! Gerçekler 16 yıl sonra ortaya çıktı

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