Erzurum'da korkunç olay! Cani baba 14 yaşındaki kızını 24 kez bıçakladı!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçakladı.

Olayın hemen ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

1 Ekim günü Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda, Ebubekir Sıddık Ş., evde tartışma yaşadığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde 24 bıçak darbesi olan D.Ş., komşularının ekiplere haber vermesiyle olay yerine ambulans sevkedildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan Ebubekir Sıddık Ş. için arama çalışmaları başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakaladı ve gözaltına aldı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.