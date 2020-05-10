Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece yoğunluk gösteren kar yağışında ulaşıma kapanan 8 mahallenin yolu açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.

İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA