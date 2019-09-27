Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi: Mezarlık inşa edilmiş

ERZURUM'da proje ve ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen New City Konutları'nda iş makinelerinin çalışması sürüyor. İhaleyle yıkım işini üstlenen firmanın yöneticisi Mücahit Kaya, "Bu binalarda beton eksik, demir eksik, imar sorunlu, teknik olarak zemin buna müsait değilken 16-17 kat bina çıkmışlar. Yani neresinden bakılırsa bakılsın, burada bir yaşam alanı değil, alenen mezarlık inşa edilmiş" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinin Yenişehir semtinde, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Küçükler döneminde 2 bin 100 konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan ve 240 milyon liraya çıkacağı belirtilen projede yer alan konutlarla ilgili yıkım kararı alındı. Konutların 10 Eylül'de yapılan yıkım ihalesinin ardından çalışmalara başlandı. Konutların 200 gün sürecek yıkım işini 550 bin lira bedelle alan firma, 24 Eylül günü çalışmalara başladı.

İş makineleriyle yıkımın sürdüğü binalarla ilgili değerlendirmede bulunan firma yetkilisi Mücahit Kaya, konutların çürük bir şekilde yapıldığını söyledi. Binalarda eksik demir kullanıldığını iddia eden Kaya, "Bu binalarda beton ve demir eksik, imar sorunlu, teknik olarak zemin buna müsait değilken 16-17 kat bina çıkmışlar. Bu kadar yüksek binaları ayakta tutması gereken kolonlar, resmen hasır demirleriyle bağlanmış. Yerin altına 5 kat girilmiş, bu binalarda altyapı, kanalizasyon, içme suyu sistemi nasıl kullanılacakmış o da ayrı bir sorun. Yani neresinden bakılırsa bakılsın, burada bir yaşam alanı değil, alenen mezarlık inşa edilmiş" dedi.

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DHA