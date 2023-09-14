Erzurum’da "Okul Kolluk Görevlisi" uygulaması başlatıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde yapılan çalışmalarla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 20/06/2022 tarihinde imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde İl genelinde 385 okulda tedbir alınmış olup yapılan analizler neticesi güvenlik yönünden riskli olduğu değerlendirilen okullarımızda Okul Kolluk Görevlisi görevlendirilmiş diğer okullarda ise Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirilmiştir. Ayrıca tüm okulların giriş ve çıkışları ekiplerimizce takip edilmektedir. 2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı 1.Döneminde de okullar ve çevresinde Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde planlanan uygulamalar 11/09/2023 tarihinde başlamış, eğitim öğretim dönemi boyunca periyodik aralıklarla devam edecek olup okul çevreleri, metruk binalar, umuma açık yerler ile internet kafe ve oyun salonları, park ve bahçelerin kontrolü, tek dal sigara satışı ve açık sigara satışının engellenmesine yönelik denetimler eğitim öğretim dönemi süresince yoğunlaştırılmış şekilde yapılacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)