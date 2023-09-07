Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başkanlığında; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev yapan okul müdürlerinin katılımlarıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı...

İhlas Haber Ajansı
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Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başkanlığında; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev yapan okul müdürlerinin katılımlarıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Bağrıyanık, İsmail Yeşilyurt, Orhan Beyazlı, Aziziye İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Palandöken İlçe Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de ilçelerindeki resmî ve özel okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın sunumları ile devam etti.

"Güçlü Türkiye'nin Hizmetkârı Bireyler Yetiştirmek En Büyük Ülkümüz Olacaktır"

Bugüne kadar Erzurum'un maarif davasına hizmet eden tüm İl Millî Eğitim Müdürlerine teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Erzurum'da eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese gönlümüz de makamımız da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Mevlana Celaleddin Rumî'nin pergel metaforunda ifadesini bulan bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye'nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük ülkümüz olacaktır." dedi.

"Biz, Büyük Bir Aileyiz"

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında il genelinde yürütülecek proje ve faaliyetler, Cumhuriyetin 100.Yılı Etkinlikleri, akademik başarı, değerler eğitimi ve kurum kültürü başlıklarında hedeflerini açıklayarak başarılı kurumların güçlü kültüre sahip olan kurumlar olduğuna değinen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, sağlıklı bir gelişmenin ancak kurum kültürü oluşturmakla elde edilebileceğini belirtti ve "Biz, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak büyük bir aileyiz. Ben, bu büyük ailenin bir parçası olmakla gurur duyuyor; siz değerli okul müdürlerimizle birlikte başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluğun olmadığına inanıyorum." dedi.

Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Erzurum’da Okul Müdürleri toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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