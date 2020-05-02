Erzurum'da sosyal mesafeli kaçak sigara operasyonu!

Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla “Evde Kal” yazarak öz çekim yaptı.