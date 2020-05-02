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  3. Erzurum'da sosyal mesafeli kaçak sigara operasyonu!

Erzurum'da sosyal mesafeli kaçak sigara operasyonu!

Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla “Evde Kal” yazarak öz çekim yaptı.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:15

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