Erzurum'da sosyal mesafeli kaçak sigara operasyonu!
Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla “Evde Kal” yazarak öz çekim yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid-19 tedavisi gören hastalara: "Güzel günler yakın"
İstanbul'da Koronavirüs testi yaptırdı! Sonucunu beklemeden Şanlıurfa'ya gitti
İzmir'de 1 Mayıs'ta sosyal mesafeli çekilen halay, görenleri şaşkına uğrattı!
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, adadaki hayatla ilgili soruları yanıtladı!
02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:15
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT