Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!

Erzurum'da 20 yıllık bir esnaf, farkındalık oluşturmak amacıyla iş yerinin dışını sosyal mesaj içeren fotoğraflarla kaplattı. Şiddet unsurunu da çokça ele alan büfeye giden vatandaşlar hem karnını doyururken hem de büfeyle fotoğraf çektiriyor. Yoğun ilgi gösterilen bu büfe, sosyal medyada da çokça beğeni aldı.