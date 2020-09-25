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  3. Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!

Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!

Erzurum'da 20 yıllık bir esnaf, farkındalık oluşturmak amacıyla iş yerinin dışını sosyal mesaj içeren fotoğraflarla kaplattı. Şiddet unsurunu da çokça ele alan büfeye giden vatandaşlar hem karnını doyururken hem de büfeyle fotoğraf çektiriyor. Yoğun ilgi gösterilen bu büfe, sosyal medyada da çokça beğeni aldı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesinde Talip Kocaman isimli bir kişi büfesine yapıştırdığı sosyal mesajlı fotoğraflarla vatandaşların takdirini topladı. Farkındalık oluşturmak amaçlı israf, şiddet, yardımseverlik gibi konuların anlatıldığı fotoğraflar, sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

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25 Eylül 2020 Cuma 10:36
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