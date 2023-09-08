Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik timleri, kenti baştan aşağı temizliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik timleri, kenti baştan aşağı temizliyor. Caddeler sıkça su ile yıkanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 araç ve 120 personelle Büyükşehir'in sorumluluk alanında bulunan 370 cadde ve sokakta görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi temizlik timleri, kendi sorumluluğundaki ana arter ve sokakları da baştan aşağı yıkıyor. Çevre timleri ayrıca, yaz mevsimiyle birlikte yol güzergâhlarındaki orta refüjler ve ağaçların da bakımını gerçekleştiriyor. Yetkililer, il genelinde yürütülen çevre temizliğiyle ilgili şunları kaydetti: "Ekiplerimiz temizlik çalışmasına 7/24 devam ediyor. İlimizde yürütülen bu çalışmada vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimizi tertemiz bir hale getiriyoruz. Çevre ve doğa bilincimizi daha duyarlı bir hale getirerek yarınlarımıza daha temiz bir şehir bırakalım. Çöplerimizi, ayrıştırıcı ve sıfır atık ünitelerine bırakalım ve bu konuda da sürekli bilinçli olalım."

Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Erzurum’da temizlik timleri işbaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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