Erzurum’da terör operasyonu: 12 gözaltı

Erzurum'un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, mermiler ve 6 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA