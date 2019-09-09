Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum- Ardahan kara yolunda Turgut Arslan idaresinde ki 67 SG 125 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Turgut Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA