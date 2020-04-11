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Erzurum'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.Yasağın açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satışan iş...

Erzurum'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.

Yasağın açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satışan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.

Polis ekipleri ana arterler ve ara sokaklardaki devriye görevlerini sürdürüyor.


Kaynak: AA




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