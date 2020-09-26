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Erzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül Cumartesi

Erzurum'da havalar bugün soğuyacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da bugün yağışlı hava etkili olacak. Peki Erzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte 26 Eylül Cumartesi Erzurum'da hava durumu...

Erzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül Cumartesi

Meteoroloji verilerine bugün  Erzurum'da yağışlı bir hava etkili olacak. Erzurum'un hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Erzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül Cumartesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ERZURUM'DA YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugünün hava durumuna ilişkin yaptığı tahmine göre Erzurum'da hava sıcaklığı 24 derece olacak. Ayrıca sabah saatlerinde öğlen saat 18.00'e kadar yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Erzurum'da yağış var mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Erzurum hava durumu 26 Eylül Cumartesi

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre Erzurum'da bugün en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek hava sıcaklığı ise 24 derece olacak. Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.

26 EYLÜL CUMARTESİ ERZURUM HAVA DURUMU 

Saat 09.00 - 12.00 : Gök gürültülü Sağanak Yağışlı : 20(sıcaklık) - 20(hissedilen sıcaklık) - 34(nem)

Saat 12.00 - 15.00 : Gök gürültülü Sağanak Yağışlı : 24(sıcaklık) - 24(hissedilen sıcaklık) - 31(nem)

Saat 15.00 - 18.00 : Gök gürültülü Sağanak Yağışlı : 19(sıcaklık) - 19(hissedilen sıcaklık) - 42(nem)

Saat 18.00 - 21.00 : Gök gürültülü Sağanak Yağışlı : 16(sıcaklık) - 16(hissedilen sıcaklık) - 58(nem)

Saat 21.00 - 24.00 : Parçalı bulutlu : 14(sıcaklık) - 14(hissedilen sıcaklık) - 67(nem)

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