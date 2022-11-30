Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan gizemli yolda arabaların kendi kendine hareket etmesi araç sahiplerini ve görenleri şaşırtıyor.

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Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi türbe yolunda bulunan gizemli yol, sürücüler tarafından ilgi görüyor. Çalışmadığı halde kendi kendine yokuş yukarıya çıkan araçlar, hem sürücüleri hem de izleyenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!

DÜNYA'DA YALNIZCA 8 YERDE VAR

Sürücüler, gizemli yolda araçlarını ilk olarak durduruyor. Daha sonra vitesi boşa alıyor, son olarak da frenden ayaklarını çektikleri zaman araç kendiliğinden yokuş yukarı çıkmaya başlıyor. Erzurum’da bulunan bu gizemli yol, dünyada yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden bir tanesi olarak biliniyor. Dünyada yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yer ise şöyle: İngiltere’deki ters şelale, Ermenistan’da Alagöz Dağı'nda bulunan gizemli yol, ABD’de Hoover Barajı ve Şeytan Kulesi, Güney Kore’de gizemli yol, Myanmar’daki Altın Kaya, Arjantin’deki Davasko Kayası ve son olarak da Erzurum’da bulunan gizemli yol.

Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!

Öte yandan, gizemli yolda araçları ile deneme yapan vatandaşlar daha önce böyle bir şey görmediklerini belirtirken, bazı vatandaşlar ise göz yanılması veya manyetik bir alan olabileceğini söylüyor.

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