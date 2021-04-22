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  3. Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum'da yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bulunan çizgileri kullanmak isteyen vatandaşlar, kendilerini demir çitlerle çevirili çimlerde buluyorlar.

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında eşine çok az rastlanacak yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçidindeki çizgileri takip edince çitlerle çevrili çimenlere ulaşıyor.

Yaya yolunun başlangıcı varken sonunun olmaması ise görenleri şaşkına çeviriyor. Yolun karşısına geçmek isteyenler önce çizgileri takip ediyor daha sonra çitlerle çevrili çimenlerden sağ yaparak ana yol üzerinde ilerleyip ancak öyle karşıya geçebiliyorlar.

Garip yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, "Buradan karşıya geçmeye çalışacağız ama yaya geçidinin sonu görünmüyor. Geçtiğimiz zaman yol yok, tellerin üzerinden atlamak ya da sağa dönüp biraz daha ana yolda yürümemiz gerekiyor. Gerçekten çok garip" yorumlarında bulundular.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum’daki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor

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