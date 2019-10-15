Erzurum’dan CHP’li Tanrıkulu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Erzurum'da suç duyurusunda bulunuldu.

Yunus Murat Bulut, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ifadeleri nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bulut, yaptığı açıklamada, "Buna istinaden Türkiye'nin bölgede emperyalist, evanjelist, siyonist güdümlü ve uydusu haline gelen terör örgütleri ile Türkiye'nin bekası sınır güvenliği için operasyon yapılmaktadır, savaş ülkeler arasında olabileceği gibi Anadolu'ya kök salan çınar ağacının dalları olan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Roman ve Boşnakların bir kardeşlik şuuru içerisinde hareket etmelerinden dolayı ilik ve kemik olan bu milletin birliğini ve beraberliğini kimse bozamaz" diye konuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Yunus Murat Bulut, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Anayasa 81. Madde; Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

TBMM'de seçilmiş milletvekilleri olarak yemin eden 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye'nin Suriye sınırı hattı boyunca Terör Örgütleri olan PKK, YPG, SDG, DAEŞ ve IŞİD'e karşı ülke ve sınır güvenliği için 08.10.2019 tarihinde TSK'nin başlatmış olduğu ve emrini saat 16:00 da Başkomutan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile başlatılan Barış Pınarı Suriye Sınır Harekatı'na ithafen TCK 125 ve 135. maddeleri ile cebir, şiddet, hakaret, ulusa ve Türk milletine hakaret edilmiştir.

Sezgin Tanrıkulu'nun "T.C. devleti operasyondan geri çekilmelidir, bu katliamdır" demesi, yine ismi geçen HDP'li Osman Baydemir, İngiliz TV kanalı BBC önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "terörist, katil, diktatör" diyerek milletin yüzde 51 oyu ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı ile Türk milletine hakaret etmesi hasebi ile iki milletvekilinin TBMM'de önerge açılarak yargılanmalarına, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yapılan hakaretlerin kendime ve aziz Türk milletine yapılması hasebi ile gereğinin yapılmasını kendime bir vatandaşlık görevi sayarak arz ederim."

Kaynak: İHA