Erzurumlu işadamı Fikret Palandöken vefat etti

Erzurum’un sevilen isimlerinden biri olan işadamı Fikret Palandöken, bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Mücadelesine devam edemeyen Palandöken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşam tarzı, iş dünyasında dürüstlüğü ve sevecen kişiliğiyle Erzurum’da herkesin sevgi ve saygıyla adından bahsettiği Fikret Palandöken, bugün Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.



Palandöken’in cenazesinin yarın öğle saatlerinde defnedileceği öğrenildi.