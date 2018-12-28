Erzurumlu kayakçılar kent merkezinde kayak yaptı

ERZURUM'da yoğun yağışla birlikte kar kalınlığı 30 santime ulaşırken, bir grup genç, kayak takımlarıyla kent merkezinde kayak yaptı.

Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaşınca kayakçılar, gösterilerini Palandöken Dağı yerine caddede yaptı. Kayakçı gençler, dün gece karla kaplı caddede önce kamyonete bağladıkları ipe tutunarak kaydı. Gençler bir süre sonra kamyoneti bırakıp, caddede kaydı. Cadde ve kaldırımları kayak pistine çeviren gençler, "Lapa lapa yağan kar her yeri piste çevirdi. Biz de bunun keyfini çıkardık. Erzurum kış sporları merkezi. Bunun da tanıtımını yapmış olduk. Muhteşem bir duygu. Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde kaymaya dikkat ettik" diye konuştu. Sosyal medyadan da canlı yayın yapan gençler herkesi kayağa davet etti.

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DHA