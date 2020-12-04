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  3. Erzurumlu şoförden örnek davranış! Epilepsi krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Erzurumlu şoförden örnek davranış! Epilepsi krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüste epilepsi (sara) krizi geçiren kadın yolcuyu, güzergahını değiştiren sürücü hastaneye ulaştırdı.

Erzurumlu şoförden örnek davranış! Epilepsi krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve Yenişehir Semti'nde seyir halinde olan özel halk midibüsündeki koltukta oturan epilepsi hastası kadın H.G. aniden baygınlık geçirip koridora düştü. Bu sırada midibüste bulunan bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu fark eden sürücü güzergahını değiştirerek kadını, diğer yolcuların da içinde olduğu midibüsle Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürdü. Midibüse çağrılan sağlık ekiplerince araçtan indirilip sedyeye alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ile araçtaki hemşirenin rahatsızlanan kadına destek olmaya çalışması yolcuların da beğenisini topladı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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