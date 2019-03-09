Erzurumlulardan Uğurlu’ya tam destek

Kemalpaşa'da bulunan Erzurumlular Derneği, Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'ya desteklerini beyan ettiler.

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, Kemalpaşa Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen programda ilçede yaşayan Erzurumlular ile bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları ile Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Ceylan, dernek yönetim kurulu iyeleri ve çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Ceylan, Kemalpaşa'da yaşaya Erzurumlular olarak ülkenin ve milletin geleceği adına Cumhur İttifakına destek vereceklerini beyan etti. "Söz konusu vatan olunca Erzurumlular duracağı yeri ve nasıl bir tutum sergileyeceğini çok iyi bilir" diyen Ceylan, ülkede yaşayan er kritik anlarda ve olaylarda Erzurumluların her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu vurguladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun ilçeye kazandırdığı hizmetler ve hoşgörüsü dolayısıyla hemşehrileri olarak kendisini ile gurur duyduklarını belirten Ceylan, "Sayın başkanımızın ilçemize kazandırdığı projeleri ile yaptığı hizmetleri bir kaç kelime ile anlatmak mümkün değil. Kemalpaşa tarihinde ilk defa hizmete ve hoşgörüye doymuş bir ilçe haline geldi. Hemşehrimiz olduğu için yaptığı hizmetleri gururla anlatıyor biz yapmış gibi sahipleniyoruz. İnşallah Rabbim yeni dönemde de tüm Kemalpaşalılar ile birlikte kendisine güzel hizmetler etmeye nasip edecek. Bir belediyeden beklediğimizin çok çok üstünde hizmetler yapıldı. kendisine teşekkür ediyor, çıktığı bu kutlu yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Mesele, memleket meselesi"

Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Ceylan, yönetim kurulu üyeleri ve Erzurumlu hemşerilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise Cumhur İttifakına verilen açık destekten dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Meselenin memleket meselesi olduğunu hatırlatan Başkan Uğurlu, "Bunu daha önce de katıldığımız bir çok toplantıda dile getirdim. sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir evladınız bir kardeşiniz olarak 5 yıl boyunca Kemalpaşa'ya ayrım gözetmeksizin hizmet ettik. Partim 31 Mart'ta beni değil de başka birini aday göstermiş olsaydı. Bende sizler gibi 31 Mart akşamına kadar ülkemizin bekası, milletimizin refahı ve mazlumların umudunu kırmamak için canla başla Cumhur İttifakı için çalışırdım. Bilmenizi isterim ki; Cumhur İttifakına desteğini açıklayan Erzurumlular Derneği, bu desteğini beyan etmekle AK Partili yada MHP'li olmuyor. Sizler tıp ki beşiğinde bebeğini bırakan Nene Hatun gibi "Evladım anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz" düşüncesi ile Cumhur İttifakına desteğinizi beyan ettiniz. Yani bu durum partiler üstü bir durumdur. sizler vatanın bekası ve milletin geleceğinden taraf oldunuz" ifadelerini kullandı.

"Kıyama kalkmış ülkemize yeniden diz çöktürmek istiyorlar"

Konuşmasında Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Uğurlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada ay yıldızlı bayrağa, vatana ve millete gönül vermiş olanlar bir aradayız. Türkiye tüm mazlumların ve gönül coğrafyamızın tek ve son umududur. Kıyama kalkmış ülkemize yeniden diz çöktürmek istiyorlar. Bizler ülkemize bunları yaşatmak isteyenlere fırsat vermeyecek, gönülden aşk ile sevda ile bağlı olduğumuz ülkemize ve milletimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu seçim sadece 780 bin kilometre olan Türkiye'nin değil 19 milyon kilometrede yaşayan tüm mazlumların ayakta kalma seçimidir."

Seçimlere sayılı günler kaldığını dile getiren Uğurlu, "Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kast edenler, ellerini ovuşturarak bekliyor. Ama unuttukları bir şey var; bu necip millet 31 Mart'ta onlara gereken dersi verecek" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Erzurumluların tarih boyunca devletine ve milletine sahip çıktığını her zaman vatanperver bir duruş sergilediğini belirtti. Kırkpınar, "İnanıyorum ki vatanını, milletini ve bayrağını seven herkesin gönlünde cumhur ittifakı var. İnşallah başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletimizin de feraseti ile ülkemizin başına oynanmak istenen oyunları hep birlikte bozacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından esnaf ziyareti gerçekleştirilirken, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneği Kemalpaşa şubesi de ziyaret edildi.

Kaynak: İHA