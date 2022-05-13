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Erzurumspor 2- 2 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Erzurumspor konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2- 2 berabere kaldı.

Erzurumspor 2- 2 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Erzurumspor deplasmanda karşıladığı Ankara Keçiörengücü ile 2- 2 skorla berabere kaldı.

ERZURUMSPOR 2- 2 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | MAÇ SONUCU

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Batuhan Artarslan (Dk. 73 Eren Tozlu) Gökhan Alsan, Shala (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Emircan Altıntaş (Dk. 73 Aly Malle)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Ogün Bayrak, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Erkam Reşmen), Taşkın Çalış (Dk. 73 Alhassan), Uzodimma (Dk. 46 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze (Dk. 85 Fatih Solmaz)

Goller: Dk. 4 Olanare, Dk. 25 Novikovas, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Eze (penaltıdan), Dk. 58 Djibrilla, (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 90+5 Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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