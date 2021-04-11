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Erzurumspor 2 - 4 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erzurumspor - Beşiktaş maçı, siyah beyazlıların 4-2 galibiyetiyle sona erdi.

Erzurumspor 2 - 4 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaştı.

Beşiktaş, 10. dakikada Cyle Larin'in attığı gölle 1-0 öne geçti. BB Erzurumspor'lu Leo Schwechlen 16. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Erzurumspor arayı kapattı.

26. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçse de 39. dakikada Emrah Başaran attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı 2-2'eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Raşit Gezzal'ın 66. dakikada attığı golle Beşiktaş 3-2 öne geçti.

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86. dakikada Gökhan Töre'nin attığı golle Beşiktaş skoru 4-2'ye getirerek arayı iyice açtı.

Erzurumspor - Beşiktaş maçı, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 70 yaparak Fenerbahçe'yle puan farkını 7'ye, Galatasaray'la ise 8'e çıkarttı.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba, ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa El Kabir dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.

40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.

50. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta, arka direkteki Hasan Hatipoğlu yükselerek topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada orta sahada topu alan Emrah Başsan, Ricardo Gomes'e pasını çıkardı. Gomes'in ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

63. dakikada Da Costa rakip yarı sahasında sol kanattaki Emrah Başsan'a topu gönderdi. Topla ceza sahasına giren Emrah'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

66. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal, rakiplerinden sıyrılarak sert vurdu ve top ağlara gitti: 2-3.

69. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka tarafa açılan topu Cenk Ahmet Alkılıç ortaya çevirdi. Boumal'ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

86. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Necip Uysal'ın pasıyla kendi yarı alanından hızlı çıkan Nkoudou'dan topu alan Gökhan Töre'nin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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