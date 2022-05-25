Erzurumspor 2 - 4 İstanbulspor |Maç sonucu Spor Toto 1.Lig'te Play Off maçları kapsamında Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor mücadeleyi 4-2 kazanarak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

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11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Novikovas çalımlarla ceza sahasına sokuldu, sert şutunda defans topu uzaklaştırdı. 15. dakikada Topalli’nin sağ kanattan yaptığı ortayı penaltı noktasında kontrol eden Ethemi yakın mesafeden sert vurdu. Kaleci Szumski topu güçlükle kornere çeldi. 16. dakikada konuk takımın sol kanattan Ethemi ile kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Ferhat kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 18. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Ethemi'nin orta sahadan yaptığı etkili vuruşu kaleci Szumski son anda müdahale ederek kornere çeldi. 45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Novikovas ön direğe ortaladı. Orhan’ın kafayla yükselttiği topa arka direkte Mücahit kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 49. dakikada Novikovas'ın ceza sahası sağ çarprazdan sert vuruşunda top az farklı auta çıktı. 58. dakikada Topalli'nin ceza sahasına girmeden sert vuruşunda kaleci Szumski topa sahip oldu. 63. dakikada İstanbulspor’un orta alandan geliştirdiği atakta İbrahim’in topuk pasıyla topla buluşan Rroca sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2 75. dakikada Emrecan’ın ceza sahasına gönderdiği topu Malle kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayına doğru yükselen topu Kağan uygun durumda olan Ethemi’ye gönderdi. Ethemi topu düzelttikten sonra sert bir şutla ağlara gönderdi. 0-3 79. dakikada Malle’nin ortasında kaptan Mustafa Yumlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi. 81. dakikada Novikovas'ın ceza sahası sağ tarafından ortaladığı topa Mustafa Yumlu kafayı vurdu. Direkten dönen topu Eren Tozlu ağlara gönderdi. 1-3 85. dakikada sol kanattan Ali’nin ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Kağan, Muammer’e pasını gönderdi. Muammer gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-4 90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Shala’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4 Finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Alpaslan Dedeş Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Alsan (Dk. 85 Shala), Novikovas, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 74 Aly Malle) İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Rroca (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Jetmir Topalli (Dk. 69 Kağan Bağış), Ethemi (Dk. 77 Kaan Gültekin) İbrahim Yılmaz (Dk. 90+1 Ologo) Goller: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 63 Rroca, Dk. 75 Ethemi, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 80 ve 90+6 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Estrela, Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 74 Gökhan Alsan, Dk. 80 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 45+1 Rroca, Dk. 79 Kağan Bağış, Dk. 84 Mehmet Yeşil (İstanbulspor) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri