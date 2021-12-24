Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında B.B. Erzurumspor evinde konuk ettiği Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 81 Rosheuvel), Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak (Dk. 75 Mücahit Albayrak), Estrela, Hasek, Novikovas, Shala (Dk. 46 Oltan Karakullukçu) Emircan Altıntaş (Dk. 88 Ahmet Canbaz), Olanare (Dk. 87 Alican Özfesli)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 66 Özer Özdemir), Hakan Çinemre, Leo, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar, Tusha (Dk. 59 Erdal Akdari), Mustafa Çeçenoğlu, Darri, Bünyamin Balat (Dk. 76 İlhan Depe)
Goller: Dk. 60 ve Dk. 64 Olanere, Dk. 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Darri, (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Olanere, Dk. 66 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 41 Djedje (Altaş Denizlispor)
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