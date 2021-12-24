3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik2022 İzmir Bakırçay Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112910017İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü, intihara kalkıştıKavara ne demek, TDK'ya göre Kavara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Eskişehir Teknik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112411032Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izleBandırmaspor 0 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti izleKasımpaşa 2 – 0 Altay | Maç sonucu, özeti izleGZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Giresunspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle

Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında B.B. Erzurumspor evinde konuk ettiği Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 81 Rosheuvel), Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak (Dk. 75 Mücahit Albayrak), Estrela, Hasek, Novikovas, Shala (Dk. 46 Oltan Karakullukçu) Emircan Altıntaş (Dk. 88 Ahmet Canbaz), Olanare (Dk. 87 Alican Özfesli)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 66 Özer Özdemir), Hakan Çinemre, Leo, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar, Tusha (Dk. 59 Erdal Akdari), Mustafa Çeçenoğlu, Darri, Bünyamin Balat (Dk. 76 İlhan Depe)

Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle

Goller: Dk. 60 ve Dk. 64 Olanere, Dk. 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Darri, (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Olanere, Dk. 66 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Djedje (Altaş Denizlispor)

Erzurumspor - Denizlispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Erzurumspor 3 – 1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti izle

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT