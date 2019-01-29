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Erzurumspor 51 yaşında

1968 yılında kurulan Erzurumspor'un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı.

Erzurumspor 51 yaşında

Erzurumspor'un 51 yaş günü soğuk havada kutlandı.

1968 yılında kurulan Erzurumspor'un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı. Gece saatlerinde soğuk havada toplanan taraftarlar meşaleler yakıp marş söyleyerek kutlamada bulundular.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ayrıca Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok'un transfer edilmesini sevinçle karşıladılar.

Kaynak: İHA

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