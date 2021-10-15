TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile Altınordu takımları karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler Erzurumspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Erzurumspor - Altınordu maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor - Altınordu maçı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Deniz Turgut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Metehan Alpat görev alacak.

ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ