TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Erzurumspor ile Altınordu takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Erzurumspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor - Altınordu maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Altınordu maçı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Deniz Turgut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Metehan Alpat görev alacak.