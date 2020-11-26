Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününün ilk karşılaşması Erzurumspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Kupaya, 3. turdan başlayan Süper Lig ekibi Erzurumspor Karaköprü Belediyespor'u 6-2 mağlup ederek 4. tura yükselmişti. Ankara Demirspor'da aynı şekilde kupaya 3. turdan başlayarak Mamak FK'yı elemişti. Peki, Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda oynanacak olan Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı bugün, saat 13.00'de başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Burak Cansız üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarından tüm maçları yayınlıyor. Bugün oynanacak Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı da saat 13.00'de A Spor ekranlarından izlenebilecek.