Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapıyor.
ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ERZURUMSPOR
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
2. MUSTAFA AKBAŞ
5. HASAN BATUHAN ARTARSLAN
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
9. HEROLIND SHALA
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
20. GÖKHAN ALSAN
22. MUSTAFA YUMLU
25. AARON SAMUEL OLANARE
35. ORHAN OVACIKLI
53. MUCAHİT ALBAYRAK
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
99. HÜSAMETTİN TUT
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
11. TAŞKIN ÇALIŞ
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
25. UĞUR UTLU
90. EMEKA FRIDAY EZE
15. AYKUT ÇEVİKER
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN