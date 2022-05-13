Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Kemal Elmas yapıyor.

ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ERZURUMSPOR

1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

2. MUSTAFA AKBAŞ

5. HASAN BATUHAN ARTARSLAN

7. EMİRCAN ALTINTAŞ

9. HEROLIND SHALA

11. ARVYDAS NOVIKOVAS

20. GÖKHAN ALSAN

22. MUSTAFA YUMLU

25. AARON SAMUEL OLANARE

35. ORHAN OVACIKLI

53. MUCAHİT ALBAYRAK

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

99. HÜSAMETTİN TUT

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

11. TAŞKIN ÇALIŞ

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

25. UĞUR UTLU

90. EMEKA FRIDAY EZE

15. AYKUT ÇEVİKER

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN