Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Erzurumspor - Antalyaspor maçı hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon ligin alt sıralarında bulunan iki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Erzurumspor ve Antalyaspor, ligde son maçlarını kaybetti. Antalyaspor'un 9 puanı bulunurken, Erzurumspor'un 8 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Erzurumspor - Antalyaspor maçı, Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

10. hafta oynanacak olan Erzurumspor - Antalyaspor maçı, Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ