Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig, 10. hafta maçları ile devam ediyor. Pazar gününün maçları arasında Erzurumspor - Antalyaspor maçı bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Erzurumspor - Antalyaspor maçı hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon ligin alt sıralarında bulunan iki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Erzurumspor ve Antalyaspor, ligde son maçlarını kaybetti. Antalyaspor'un 9 puanı bulunurken, Erzurumspor'un 8 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..
ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Erzurumspor - Antalyaspor maçı, Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
10. hafta oynanacak olan Erzurumspor - Antalyaspor maçı, Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği tek karşılaşmaya Mehmet Özdilek yönetiminde çıkmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı (Kasım 2018).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor (2G 3B), tek mağlubiyetini BB Erzurumspor'dan aldı (Kasım 2018'de 0-1).
- Bu sezonki iki galibiyetini de deplasmanda alan BB Erzurumspor (2B 4M), daha önce Süper Lig'de boy gösterdiği tek sezon olan 2018/19'daki galibiyetlerinin %75'ine sahasında uzanmıştı (6/8).
- Süper Lig'de oynadığı son dört maçta da en az ikişer gol yiyen Antalyaspor (toplam 11 gol), aynı sezonda 2+ gol yediği daha uzun bir seriyi en son 2012/13'te yaşamıştı (6 maç).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda iç saha maçlarında en az şut çeken takım BB Erzurumspor (35). Dış sahada çıktığı maçlarda rakiplerine Antalyaspor'dan (72) daha fazla şut imkanı tanıyan tek ekip ise Gaziantep FK (77).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım olan Antalyaspor (5), çıktığı son beş maçın dördünü en az bir kişi eksik tamamladı.
- Bu sezon BB Erzurumspor'un iç sahada attığı üç Süper Lig golünü de Arvydas Novikovas kaydetti.
- Antalyaspor forması giyen Dever Orgill, BB Erzurumspor'a rakip olduğu tek Süper Lig maçında (Ankaragücü formasıyla) iki gole doğrudan katkı sağlamıştı (1 gol & 1 asist).
- Antalyaspor forveti Adis Jahovic, Süper Lig karyierindeki 100. maça çıkmaya hazırlanıyor. Makedon oyuncunun bu süreçte karşılaştığı 22 takım arasında filelerini havalandıramadığı üç rakibinden biri BB Erzurumspor (diğerleri Göztepe ve Akhisarspor).
- Antalyaspor'un başında çıktığı ilk maçı kaybeden Ersun Yanal (0-2 vs Alanyaspor), Süper Lig kariyerinde hiçbir takımdaki görevine üst üste iki yenilgiyle başlamadı.